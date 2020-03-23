2020/03/23 | 10:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الاثنين، عن عزف تحالفه اجراء مباحثات بين القوى الشيعية والكوردية والسنية لاختيار بديلا عن المكلف لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي.وقال الموسوي لشفق نيوز، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد “مباحثات ايجابية”.. تحالف العامري يحاول تغيير موقف الكورد والسنة من الزرفي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد “مباحثات ايجابية”.. تحالف العامري يحاول تغيير موقف الكورد والسنة من الزرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).