مقتل 23 شخصا بأعمال شغب داخل سجن مكتظ في العاصمة الكولومبية بوغوتا

2020/03/23 | 10:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 23 سجينا وجرح 90 في أعمال شغب وقعت داخل سجن مكتظ في العاصمة الكولومبية بوغوتا، وفق ما أعلنت وزيرة العدل مارغاريتا كابيو.وقالت كابيو إن أعمال الشغب نجمت عن محاولة للفرار ليلا من سجن لا موديلو في وقت كانت بوغوتا تشهد إغلاقا تاما على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.وأوضحت في بيان، أنه تم […]

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