صحة كردستان تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الى 76 حالة

2020/03/23 | 10:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستاناعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 12 اصابة جديدة في اربيل ، لترتفع اعداد الاصابات في الاقليم الى 76 حالة.وذكر بيان لصحة كردستان ان الفحوصات الاخيرة شخصت إصابة 12 حالة جديدة بالفيروس في اربيل ، تسع منها لأقارب الحالة التي سُجلت في مجمع سيبيران.وقررت وزارة الصحة في اقليم كردستان، امس الاحد، وضع مجمع سكني غربي العاصمة اربيل تحت الحجر الصحي.وجاء قرار الوزارة بعد اكتشاف عودة شخص بطريقة غير رسمية، من ايران ومن ثم الى السليمانية مروراً الى مجمع سيبيران التابع لقضاء خبات الواقع غربي اربيل من دون الخضوع للفحص او الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا.

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