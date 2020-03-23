شركة CNPC الصينية تفوز بعقد قيمته 204 ملايين دولار في حقل مجنون

2020/03/23 | 10:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

فازت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية بعقد هندسي بقيمة 203.5 مليون دولار لمعالجة الغاز عالي الكبريت في حقل مجنون النفطي في العراق.

ويهدف المشروع، المقرر اكتماله في غضون 29 شهرا، إلى بناء منشأة لمعالجة الغاز العالي الكبريت بطاقة يومية 4.39 مليون متر مكعب وفقا لبيان صادر عن مؤسسة البترول الوطنية الصينية وهي الشركة الأم للشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية يوم الاثنين.

وينتج حقل مجنون العراقي، الذي تشغله شركة نفط البصرة التي تديرها الحكومة، حاليا نحو 240 ألف برميل يوميا ويعتزم تعزيز الإنتاج إلى 450 ألف برميل يوميا في 2021.

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