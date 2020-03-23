مبادرة الخزعلي .. تحفيز لحكومة مستقلة تعمل بعيدا عن الضغوطات السياسية

2020/03/23 | 10:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص نقاط قليلة، لكنها ذو اهداف عميقة ..هي مباردة الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الذي قدم نفسه، كاول شخصية بارزة في العراق، تتبنى حلولا واقعية معقولة للخروج من الازمة الحالية التي يمر بها العراق، في ظل، ثلاثة مشاكل حقيقية وخطرة، وهي: انتشار وباء كورونا القاتل، وازمة التكليف لرئاسة الوزراء، […]

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