مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

2020/03/23 | 10:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب منعلين، غرب مدينة رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، ان "مواطنا قتل عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب نعلين، غرب رام الله".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "شخصا آخر أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب قرية نعلين غرب رام الله جرى نقله لمجمع فلسطين الطبي".

ونشرت صورة قالت إنها للشخص الذي أردته قوات الجيش الإسرائيلي، على حاجز عسكري قرب بلدة نعلين غرب رام الله.

فيما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، انه "تم إحباط محاولة تخريبية بالقرب من مفرق نعلين حيث رصد جنود الجيش بضعة شبان مشتبه فيهم يلقون صخورًا باتجاه سيارات إسرائيلية مارة على شارع سريع".

وأضاف "أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار باتجاه المشتبه فيهم بعد أن القوا صخرة وخطّطوا لإلقاء المزيد من الصخور".

وتابع "قتل أحد المشتبه فيهم جراء إطلاق النار، وأصيب مشتبه آخر ولاذ بالفرار حيث يقوم الجنود بتمشيط المنطقة".

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