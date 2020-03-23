مصر تغلق مستشفى بعد اكتشاف إصابة طبيب بكورونا

2020/03/23 | 10:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام مصرية، اليوم الاثنين، بان وزارة الصحة اغلقت مستشفى خاص بعد إصابة طبيب يعمل بالعناية المركزة في المستشفى بفيروس كورونا.

وحسب موقع "اليوم السابع" قال مستشفى الشروق بمنطقة الهرم في الجيزة: "إنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة تقرر إغلاق المستشفى بشكل مؤقت كإجراء احترازى بعد عمل التحاليل للطاقم الطبي وإصابة الطبيب".

وأضاف البيان أنه تقرر تعقيم المستشفى بشكل كامل "حفاظاً على أرواح المواطنين والطاقم الطبي".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 74 حالة.

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