2020/03/23 | 10:11 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة واسط تعلن شفاء 3 حالات مصابة بكورونا من أصل 6 شخصت في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 10:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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