عمليات بغداد تضبط 791 مخالفا لقرار الحظر

2020/03/23 | 10:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، القبض على 791 مخالفا لقرار الحظر واحتجاز 331 عجلة ودراجة.

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