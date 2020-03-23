العراق يعلن عدد رعاياه المصابين بفيروس كورونا في الأردن

2020/03/23 | 10:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير العراقي لدى عمّان حيدر العذاري في مقابلة سابقة مع كوردستان 24

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