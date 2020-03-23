أمريكا أعلنت بدء حرب عالمية بإسم: ألحرب العالمية الكورونية

2020/03/23 | 10:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمجرّد تحديّ أصغر جندي إلاهيّ نزل آلمعركة لإيقاف عنجهية و تكبر و نفاق و فساد طواغيت الأرض! فهل ستَّتعظ الحكومات والحاكمين و النواب و المسؤوليين ؛ بإعلان التوبة و إرجاع […]

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