ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الى 76 حالة في كردستان

2020/03/23 | 10:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 اصابة جديدة في اربيل ، ليرتفع عدد الاصابات في الاقليم الى 76 حالة.

وذكرت صحة كردستان في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الفحوصات الاخيرة شخصت إصابة 12 حالة جديدة بالفيروس في اربيل ، تسع منها لأقارب الحالة التي سُجلت في مجمع سيبيران".

وقررت وزارة الصحة في اقليم كردستان، امس الاحد، وضع مجمع سكني غربي العاصمة اربيل تحت الحجر الصحي.

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