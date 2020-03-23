شبل الزيدي ينتقد تنصل الكتل السياسية عن مسؤوليتها بالاتفاق على شخصية ادارية تقود البلاد

2020/03/23 | 10:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الامين العام لكتائب الامام علي، شبل الزيدي، الاثنين تنصل الكتل السياسية عن مسؤوليتها بالاتفاق على شخصية ادارية تقود البلاد وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها، فيما دعا لإنهاء […]

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