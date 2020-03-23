بعد كارثة نيويورك بفعل كورونا.. ترامب ينتظر انقضاء الـ15 يومًا: سنحدد بعدها أي اتجاه سنسلك!

2020/03/23 | 10:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إنه لا يجب أن نسمح للعلاج بأن يكون أسوأ من المشكلة ذاتها، في إشارة إلى الإجراءات التي يتم اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا.وأصدر ترمب إرشادات جديدة في 16 مارس/آذار تهدف إلى إبطاء انتشار المرض بعد فترة الخمسة عشر يوما.وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم […]

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