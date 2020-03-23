2020/03/23 | 10:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر منصة “يس عراق”، اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، وهي كالآتي: الكفاح 121,450 دينار عراقي الحارثية 121,650 دينار عراقي السليمانية 121,850 دينار عراقي كركوك 121,800 دينار عراقي اربيل 121,800 دينار عراقي البصرة 122,050 دينار عراقي الموصل 122,100 دينار عراقي النجف 121,600 دينار عراقي التومان 1570

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على سعر الدولار أمام الدينار العراقي اليوم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على سعر الدولار أمام الدينار العراقي اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).