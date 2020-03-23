مصرع واصابة 15 شخصاً بفياضانات تجتاح ايران

2020/03/23 | 10:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتاحت فيضانات شديدة 7 محافظات إيرانية نتيجة هطول أمطار غزيرة أمس الاحد، وكانت أشدها في محافظتي خوزستان وبوشهر جنوب إيران.وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، اليوم الاثنين، إن الفيضانات التي حدثت نتيجة هطول الأمطار الغزيرة اجتاحت 7 محافظات هي (هرمزغان، بوشهر، فارس، سيستان وبلوشستان، قم، جيلان، كرمان، خوزستان)، مضيفا أن ”الفيضانات أدت إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح“.وتابع المسؤول الإيراني ”نشهد أيضا قطعا للطرق في العديد من المناطق التي تعرضت للفيضانات“.

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