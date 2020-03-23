الزرفي: لست خيارا اميركيا واحذر من عقوبات دولية

2020/03/23 | 10:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، الاثنين، أنه ليس خيارا أميركياً وان كان يحمل جنسيتها، وحذر من إمكانية تعرض العراق لعقوبات دولية خلال ال...

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