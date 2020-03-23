2020/03/23 | 10:42 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الازمة تحول مرآب مستشفى الحسين الى موقع لحجز المصابين بكورونا و تزوده ب20 كرفان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 10:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة تحول مرآب مستشفى الحسين الى موقع لحجز المصابين بكورونا و تزوده ب20 كرفان) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة تحول مرآب مستشفى الحسين الى موقع لحجز المصابين بكورونا و تزوده ب20 كرفان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).