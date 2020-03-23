بومبيو يصل إلى أفغانستان في زيارة غير معلنة

2020/03/23 | 10:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إلى أفغانستان في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وقالت وكالة "رويترز" إن تلك الزيارة هدفها المساعدة في إنقاذ اتفاق تاريخي وقعته واشنطن مع حركة طالبان في نهاية شباط وتعرقله الخلافات السياسية وأعمال العنف.

وهبطت الطائرة التي تقل بومبيو في كابول للقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه السياسي عبدالله عبدالله الذي يقول أيضا إنه رئيس البلاد.

وكان بومبيو قد أعرب في تصريحات سابقة عن رفض الولايات المتحدة أي محاولات لتشكيل حكومة موازية في أفغانستان.

وأضاف بومبيو، في بيان، "نعارض بشدة أي إجراء لتشكيل حكومة موازية وأي استخدام للقوة لحل الخلافات السياسية".

وأدى الرئيس الأفغاني أشرف غني اليمين لولاية رئاسية ثانية يوم 9 آذار، لكن منافسه على المنصب رفض الاعتراف بذلك وأقام مراسم تنصيب موازية.

وأقام عبد الله عبد الله المرشح الرئاسي وخصم غني الذي ينازعه على نتيجة الانتخابات مراسمه الخاصة في نفس الوقت، ما يشير إلى أن محادثات بين الجانبين توسط فيه خليل زاد للتوصل إلى تسوية للأزمة باءت بالفشل.

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