تأجيل برنامج “The Voice Senior” بسبب كورونا

2020/03/23 | 10:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن كان من المقرر بدء عرض برنامج “The Voice Senior” يوم السبت الماضي في الـ21 من شهر آذار/مارس الحالي، تفاجئ المشاهدين بقرار محطة الـMBC بتأجيل عرضه إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب أزمة إنتشار فيروس كورونا.وبعد هذا الجدل، تداول المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تصريح للمدير التنفيذي للبرامج الفنية في المحطة أليكس معوشي قال

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