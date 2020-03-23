نقيب الصحفيين العراقيين اللامي: رئيس البرلمان يستحق التقدير لمبادرته ببناء مستشفى لعلاج كورونا

2020/03/23 | 10:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي عن تقديره لمبادرة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ببناء مستشفى يختص بمعالجة كورونا .وقال اللامي في تغريدة على / تويتر / وتابعته وكالة صدى ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستحق التقدير على مبادرته ببناء مستشفى وبشكل سريع في بغداد يختص بالهم الشاغل فيروس

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