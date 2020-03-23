إستشهاد مقاتل في الحشد الشعبي وجرح اخرين في بابل

2020/03/23 | 10:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني، اليوم الإحد، عن استشهاد مقاتل في الحشد الشعبي وجرح اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة في جرف النصر شمالي بابل.وقال المصدر، ان “أحد منتسبي اللواء 47 بالحشد […]

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