اربيل تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/23 | 10:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الإثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة، بفيروس كورونا في أربيل.وقالت الصحة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه ومع “مواصلة الفرق الصحية، في إقليم كوردستان، القيام بالفحوصات حول المشتبه بحملهم لفيروس كورونا بشل يومي، تبين اليوم، إصابة 12 شخص في أربيل”.وأعلنت وزارة الصحة، […]

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