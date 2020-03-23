دراسة تتوقع عدم تأثر انسايبية المشروعات العملاقة في السعودية بأزمة “كورونا”

2020/03/23 | 10:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة توقع تقرير سعودي أميركي مشترك، انسياب المشروعات العملاقة في السعودية، على الرغم من تحديات تفشي فيروس «كورونا»، وتداعيات تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، موضحاً أن حجم قيمة عقود الإنشاء المرساة في العام الماضي بلغ 197.1 مليار ريال (52 مليار دولار).ووفق تقرير لمجلس الأعمال السعودي الأميركي، سيتواصل انسياب المشروعات العملاقة في […]

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