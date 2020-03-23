ادوية سامراء تشكل خلية ازمة لانتاج علاج لفيروس كورونا

2020/03/23 | 10:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الاثنين، عزمها إنتاج مستحضرات دوائية لعلاج فيروس كورونا وقال مدير عام الشركة عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم في بيان تلقته وكالة صدى، ان “الشركة أجرت مباحثات مع شركات دوائية متخصصة لإنتاج مستحضرات دوائية تشمل مستحضر ( الازثرومايسين ) الذي تتوفر لدى الشركة سر المعرفة لإنتاجه

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