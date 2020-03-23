2020/03/23 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

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انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش في بساتين المخيسة بديالى

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة الفرقة الحادية عشر، الاثنين (23 آذار 2020)، الانباء التي تحدثت عن إصدار تعليمات إلى مواطني منطقة "الشعب"، بالعاصمة بغداد، تحدد فيها أوقات فتح وإغلاق المحلات والأفران.

وقال قائد الفرقة العميد الركن عقيل، في

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، الاثنين (22 آذار 2020)، مقتل وإصابة 3 منتسبين، بانفجار عبوة ناسفة في جرف الصخر.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت في ناحية جرف الصخر، ادت إلى مقتل احد المقاتلين، واص

بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باصابة جنديين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في حوض الوقف بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية أمنية في حوض الوقف( ٢٥كم شمال شرق بعقوبة) ما

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