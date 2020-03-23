وزير الكهرباء يرد على ناشطة كندية حذرت من ’’مجزرة’’ في ساحة التحرير بعد انقطاع التيار

2020/03/23 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رد وزير الكهرباء، الإثنين (23 اذار 2020)، على ناشطة كندية حذرت في وقت متأخر من يوم أمس، من مجزرة في ساحة التحرير بعد انقطاع التيار الكهربائي عن الساحة.

وجاء في تغريدة الناشطة الكندية: "تم قطع التيار الكهربائي عن ساحة التحرير، نتمنى ان لا تكون هذه خطة لمجزرة جماعية اخرى.



اللهم بلغت اللهم فاشهد".

وأوضح وزير الكهرباء، أن "سبب انقطاع التيار الكهربائي نزول (سيركت) التشغيل بسبب الحمل"، لافتاً الى "إعادته في أقل من 25 دقيقة".

واردف: "شكراً لناشطة حقوق الإنسان الكندية على متابعتها الهم العراقي وخوفها من بطش كوادر الكهرباء بمحتجي منتصف الليل في زمن الكورونا".

واضاف: "عزيزي المتظاهر خليك بالبيت، نحن معك لخدمتك ووقايتك من الڤايروس".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين (23 اذار 2020)، عزمها إنتاج مستحضرات دوائية لعلاج فيروس كورونا.





وقال مدير عام الشركة الصيدلانـي، عبـد الحميـد عبـد

بغداد اليوم- اربيل

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاثنين (23 آذار 2020)، تسجيل 12 حالة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، ليرتفع العدد الكلي الى 76 اصابة.





وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة اربيل سجلت اليوم 12 حالة

بغداد اليوم- متابعة

قال عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، الاثنين (23 اذار 2020) إن الازمة العالمية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط مؤقتة، مؤكدةً أن رواتب الموظفين مؤمنة لعام كامل لوجود فائض مالي قادر على تأمينها.

وذكر الصفار في تصريح تابع

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