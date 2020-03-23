أدوية سامراء تعلن عزمها انتاج مستحضرات لعلاج فيروس كورونا المستجد

2020/03/23 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين (23 اذار 2020)، عزمها إنتاج مستحضرات دوائية لعلاج فيروس كورونا.





وقال مدير عام الشركة الصيدلانـي، عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم، في بيان للشركة، ان "الشركة أجرت مباحثات مع شركات دوائية متخصصة لإنتاج مستحضرات دوائية تشمل مستحضر (الازثرومايسين) الذي تتوفر لدى الشركة سر المعرفة لإنتاجه حال وصول المادة الفعالة ومستحضر (الهيدروكسيكلوركوين) والذي يستخدم من قبل وزارة الصحة لعلاج الأمراض كمرحلة أولى".

وأشار الى أن "الشركة ستقوم باستيراد المواد الأولية حال استئناف حركة الطيران للشروع بانتاج وجبات ريادية لتغطية حاجة البلد من هذه المادتين الحيوية والفعالة وبخبرات عراقية".

وأضـاف بأن |الشركة بادرت أيضاً وبالاتفاق مع شركة الناقوس الفضي الوكيل الحصري لها بتوفير كميات كبيرة من العلاج المقترح لعلاج فيروس كورونا المستجد من مادتي الهيدروكسيكلوركوين والازثرمايسين بعد استحصال موافقة وزارة الصحة من خلال التعاون الكبير الذي أبداه محافظ صلاح الدين ورئيس خلية الأزمة في المحافظة الدكتـور، عمـار جبـر خليـل".

فـي ذات السيـاق أشار المدير العام إلى "تشكيل خلية أزمة في الشركة برئاسته ومواصلة العمل رغم حظر التجوال لإنتاج مادة الكحول الطبي وتجهيز المركز الوطني للأمراض السرطانية في وزارة الصحة بـ (2000) عبوة لغرض استخدامها في الحجر الصحي بالإضافة إلى تجهيز مستشفى سامراء بـ (250) عبوة ودائرة صحة صلاح الدين بـ (1000) عبوة كهدية من الشركة للإسهام في الإجراءات الوقائية للمؤسسات الصحية في محافظة صلاح الدين للحد من أنتشار هذا الوبـاء".

بغداد اليوم-بغداد

رد وزير الكهرباء، الإثنين (23 اذار 2020)، على ناشطة كندية حذرت في وقت متأخر من يوم أمس، من مجزرة في ساحة التحرير بعد انقطاع التيار الكهربائي عن الساحة.

وجاء في تغريدة الناشطة الكندية: "تم قطع التيار الكهربائي عن ساحة التح

بغداد اليوم- اربيل

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاثنين (23 آذار 2020)، تسجيل 12 حالة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، ليرتفع العدد الكلي الى 76 اصابة.





وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة اربيل سجلت اليوم 12 حالة

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قال عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، الاثنين (23 اذار 2020) إن الازمة العالمية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط مؤقتة، مؤكدةً أن رواتب الموظفين مؤمنة لعام كامل لوجود فائض مالي قادر على تأمينها.

وذكر الصفار في تصريح تابع

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