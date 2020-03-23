قائد عسكري ينفي تحديد أوقات لفتح واغلاق المحلات بمنطقة الشعب

2020/03/23 | 11:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفى قائد الفرقة الحادية عشر العميد الركن عقيل السعدي، اليوم الاثنين، إصدار تعليمات الى أهالي منطقة الشعب تحدد أوقات فتح وإغلاق المحلات والأفران.وقال السعدي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “ينفي نفيًا قاطعًا ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إصدار تعليمات الى أهالي الشعب تحدد أوقات فتح وإغلاق المحلات […]

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