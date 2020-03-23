هل سيموت “كورونا” في الصيف؟

2020/03/23 | 11:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف العلماء أن النموذج الأولي للفيروس التاجي ARS-CoV-2 (فيروس كورونا الجديد) سيساعد في تفسير مدى تحمل الفيروس للحرارة والرطوبة والتغيرات البيئية الأخرى.وأطلق البحث علماء فيزياء في جامعة يوتا، لمساعدة مسؤولي الصحة العامة على فهم كيفية تفاعل الفيروس التاجي الجديد مع تغير الفصول.ومن بين الأسئلة الرئيسية التي طرحت حول الفيروس، الذي يسبب المرض المسمى […]

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