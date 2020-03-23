نائب بالفتح: امال الزرفي انتهت وثلاثة مرشحين في مسار المباحثات

2020/03/23 | 11:13 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد عضو تحالف الفتح النائب كريم المحمداوي، الاثنين أن امال عدنان الزرفي في تبوء رئاسة الوزراء انتهت، في...

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