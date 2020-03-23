2020/03/23 | 11:13 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز..يتناقل الرجال في العراق تفاصيل حياتهم اليومية في منازلهم، نتيجة فرض السلطات، منذ عدّة أيام، حظرا للتجوّل في ع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كثرت شكاوى النساء بالمنزل.. يوميات الأسر العراقية بعد حظر التجوّل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كثرت شكاوى النساء بالمنزل.. يوميات الأسر العراقية بعد حظر التجوّل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).