إصابات كورونا تتخطى الـ400 في روسيا

2020/03/23 | 11:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الكلي للمصابين في روسيا إلى 438 شخصا.وقال رئيس الوزراء الروسي إن "16 شخصا شفيوا بعد إصابتهم بالفيروس، فيما لا يزال 52 ألف شخص تحت المراقبة للتأكد مما إذا كانوا حاملين للفيروس".هذا وقد أعلنت السلطات الروسية أمس الأحد تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال يوم واحد، من بينها 54 حالة في العاصمة موسكو.ولفت مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا إلى أن معظم المواطنين المرضى بهذا الفيروس زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دولا تعتبر أحوالها الصحية سلبية في ظل تفشي الفيروس، مشددا على أن كل المصابين يخضعون للعزل الصحي في غرف خاصة، فيما تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلوا معهم تحت المراقبة الطبية.

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