2020/03/23 | 11:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجالية العراقية بمصر للمربد: تذاكر الرحلة الاستثنائية نفدت بسبب التزاحم وبيعت بأسعار مرتفعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 11:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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