نصيف: حظر التجوال قطع أرزاق العوائل الفقيرة وعلى الحكومة إيجاد حل

2020/03/23 | 11:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء والوزارات والجهات المعنية بالإسراع في حل مشكلة العوائل التي انقطع مورد رزقها بسبب حظر التجوال بعد انتشار فيروس كورونا، فيما ناشدت الخيرين والميسورين بمد يد العون لهذه العوائل.

وقالت نصيف، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "نحن اليوم لا نتحدث فقط عن ذوي الدخل المحدود بل العوائل الفقيرة ذات الدخل المعدوم، فالكثير من العوائل اليوم بلا مورد رزق بسبب حظر التجوال الذي فرض بعد تسجيل إصابات بوباء كورونا".

وأضافت "حظر التجوال يعني أن الكثير من العوائل التي لا تتقاضى راتباً من الدولة تعطلت أعمالها وأغلقت محلاتها، ومن يعمل سائق تكسي أو صاحب بسطية جلس في بيته بلا عمل، بل حتى الفقراء الذين كانوا يبيعون الماء والمناديل الورقية باتوا اليوم تحت وطأة الجوع".

وتساءلت نصيف "كيف يسدد الناس إيجار السكن بينما دخلهم الشهري صفر.



وكيف يدفعون أجور مولدة الكهرباء.



من أين لهم بالمواد الغذائية؟".

وبينت ان "هذه مسؤولية الحكومات في الأزمات والكوارث، فإما أن توفر لهم كافة متطلبات الحياة الرئيسية أو تمنحهم مبالغ مالية بشكل عاجل وبدون أي تأخير، وبخلاف ذلك سيضطرون إلى كسر حظر التجوال والخروج للعمل".

وأكدت نصيف على "أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة، وأن يقوم الميسورين بتقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود، وقد لاحظنا والحمد لله مواقف إنسانية نبيلة ونشجع على نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الآخرين على القيام بمبادرات كتوزيع الخضر والسلات الغذائية على المحتاجين".

وشددت على "أهمية استمرار المطاحن بالعمل بأقصى طاقتها لضمان ديمومة عمل الأفران والمخابز".

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