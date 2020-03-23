طقس شتوي في الأيام الأربعة المقبلة

2020/03/23 | 11:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان ان "طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون في المنطقة الوسطى، صحواً يتحول الى غائم جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، ولا تغير في درجات الحرارة"...

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