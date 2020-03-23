سوريا تغلق الحدود مع لبنان لتجنب انتشار كورونا

2020/03/23 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنون السوريون لتجنب انتشار كورونا .وأكدت الوزارة :” ان القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل 23 آذار 2020 وحتى اشعار آخر ،وتستثنى منه سيارات الشحن، مع اخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية “.

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