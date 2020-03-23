تسجيل 12 اصابة جديدة بـ”كورونا” في محافظة أربيل

2020/03/23 | 11:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاثنين، عن تسجيل ١٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة اربيل ، ليصل عدد الاصابات في الاقليم الى 76 حالة اصابة.وقالت صحة الاقليم، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل ١٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة اربيل .واوضحت أن مجموع اعداد المصابين في كردستان ارتفع الى ٧٦ حالة، […]

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