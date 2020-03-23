العمل النيابية توضح لـ”العهد نيوز” حقيقة ايقاف رواتب العاطلين عن العمل

2020/03/23 | 11:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية فاضل جابر، حقيقية توقف رواتب العاطلين عن العمل أو استقطاع جزء من رواتبهم بسبب السيولة المالية، فيما بين أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستكون بعيدة عن سياسة التقشف المالي.وقال جابر في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، أن “الأنباء التي تتحدث عن توقف أو استقطاع جزء من رواتب […]

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