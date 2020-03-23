شركة صينية تظفر بعقد “معالجة الغاز” قيمته 203 مليون دولار في البصرة

2020/03/23 | 11:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية بعقد هندسي بقيمة 203.5 مليون دولار لمعالجة الغاز عالي الكبريت في حقل مجنون النفطي في البصرة.وبحسب وكالة رويترز يهدف المشروع المقرر اكتماله في غضون 29 شهرا، إلى بناء منشأة لمعالجة الغاز العالي الكبريت بطاقة يومية 4.39 مليون متر مكعب وفقا لبيان صادر عن مؤسسة البترول الوطنية الصينية وهي […]

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