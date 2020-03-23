2020/03/23 | 11:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، امرا بحظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ابتداء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، لمدة 21 يومًا، بدءً من مساء اليوم الاثنين.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن "الملك السعودي اصدر أمرا بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 21 يوما من مساء يوم الاثنين 28 رجب 23 مارس الرياض 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م".ووفقا للوكالة السعودية "تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن".وأشارت الوكالة إلى أنه يستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد عالميا، والذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، وأكثر من 14600 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 59 ألفا في إيطاليا و32 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين.كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تفرض حظر تجول جزئي لمدة 21 يوما) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تفرض حظر تجول جزئي لمدة 21 يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).