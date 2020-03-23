شركـة أدوية سامراء تعتزم إنتاج مستحضرات لعلاج فيروس كورونا

2020/03/23 | 11:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن عزمها إنتاج مستحضرات دوائية لعلاج فيروس كورونا .وأفصـح مدير عام الشركة الصيدلانـي، عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم، في بيان للوزارة، إن "الشركة أجرت مباحثات مع شركات دوائية متخصصة لإنتاج مستحضرات دوائية تشمل مستحضر ( الازثرومايسين ) الذي تتوفر لدى الشركة سر المعرفة لإنتاجه حال وصول المادة الفعالة ومستحضر ( الهيدروكسيكلوركوين ) والذي يستخدم من قبل وزارة الصحة لعلاج الأمراض كمرحلة أولى"، مشيراً الى ان "الشركة ستقوم بأستيراد المواد الأولية حال استئناف حركة الطيران للشروع بأنتاج وجبات ريادية لتغطية حاجة البلد من هذه المادتين الحيوية والفعالة وبخبرات عراقية".وأضـاف أن "الشركة بادرت أيضاً وبالاتفاق مع شركة الناقوس الفضي الوكيل الحصري لها بتوفير كميات كبيرة من العلاج المقترح لعلاج فيروس كورونا المستجد من مادتي الهيدروكسيكلوركوين والازثرمايسين بعد استحصال موافقة وزارة الصحة من خلال التعاون الكبير الذي أبداه محافظ صلاح الدين ورئيس خلية الأزمة في المحافظة الدكتـور : عمـار جبـر خليـل".وأشار المدير العام إلى "تشكيل خلية أزمة في الشركة برئاسته ومواصلة العمل رغم حظر التجوال لإنتاج مادة الكحول الطبي وتجهيز المركز الوطني للأمراض السرطانية في وزارة الصحة بـ (٢٠٠٠) عبوة لغرض أستخدامها في الحجر الصحي بالإضافة إلى تجهيز مستشفى سامراء بـ (٢٥٠) عبوة ودائرة صحة صلاح الدين بـ (١٠٠٠) عبوة كهدية من الشركة للإسهام في الإجراءات الوقائية للمؤسسات الصحية في محافظة صلاح الدين للحد من أنتشار هذا الوبـاء".

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