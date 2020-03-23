فرق الدفاع المدني تطلق حملة تعفير في واسط

2020/03/23 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط حملة لتعقيم وتعفير عدد من مناطق ناحية شيخ سعد.وقال الرائد هاني محسن في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، انه بعد تسجيل 3 حالات اصابة ووفاة احد المصابين في ناحية شيخ سعد توجه فريق الاستجابة للحوادث الكيمائية الى ناحية شيخ سعد وتم تعقيم وتعفير الناحية والقرى التابعة لها.[…]

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