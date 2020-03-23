2020/03/23 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

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حقوق الانسان تكشف مؤشراتها خلال أزمة كورونا وتوجه رسالة للمنظمات الإنسانية العالمية

يتبع.



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