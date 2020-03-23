فرض حظر للتجوال في قضاء دربندخان التابع للسليمانية

2020/03/23 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

اعلن قائممقامية قضاء دربنديخان التابع لمحافظة السليمانية، الاثنين 23 آذار 2020، فرض حظرا للتج...





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