روسيا تعلن تسجيل 71 اصابة جديدة بـ”كورونا”

2020/03/23 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الكلي للمصابين في روسيا إلى 438 شخصا.وقال رئيس الوزراء الروسي إن “16 شخصا شفيوا بعد إصابتهم بالفيروس، فيما لا يزال 52 ألف شخص تحت المراقبة للتأكد مما إذا كانوا حاملين للفيروس”.هذا وقد […]

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