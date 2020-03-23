كمبيوتر خارق ينجح في تحديد التركيبة الكيميائية لـ “كورونا”

2020/03/23 | 11:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح اسرع كومبيوتر خارق في العالم، في تحديد التركيبة الكيميائية لفايروس كورونا مما قد يساعد في وقف انتشاره، خطوة حاسمة نحو العلاج ويمثل فايروس كورونا المستجد تحديًا غير مسبوق للعلماء: فالسرعة التي ينتشر بها الفيروس تعني أنه يجب عليهم تسريع أبحاثهم، ولكن هذا ما تم بناء أسرع حاسوب عملاق في العالم من أجله.ويجري، Summit […]

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