البلداوي لـ”العهد نيوز”: رئيس الجمهورية خرق الدستور وخلق فجوة سياسية بين القوى

2020/03/23 | 11:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، بان رئيس الجمهورية برهم صالح، عطل العملية السياسية فترة أطول.وقال البلداوي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “ما قام به رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف خارج توافق البيت الشيعي خلق فجوة سياسية على حد قوله”.واضاف أن “رئيس الجمهورية لم يخرق الدستور وحسب بل ذهب باتجاه […]

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