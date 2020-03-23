هيئة التقاعد تصدر توضيحا بشأن ما نشر من تسجيلات صوتية حول التأمين الصحي للمتقاعدين

2020/03/23 | 11:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة القاعد العامة، الاثنين، توضيحا بشأن ما نشر عن تسجيلات صوتية حول التأمين الصحي للمتقاعدين، وفيما بينت ان التسجيلات الصوتية لصباح الكناني فيها معلومات مفبركة ومزورة، اكدت انها ستقيم دعوى قضائية على الكناني.وقال رئيس الهيئة احمد الساعدي في بيان تلقته وكالة صدى “تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فديوا ومجموعة تسجيلات صوتية للمدعو صباح

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