شرطة ذي قار: مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن 4 متهمين هاربين من سجن المحافظة

2020/03/23 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، عن رصدها مكافأت مالية لمن يدلي بمعلومات عن متهمين هاربين من احد سجون المحافظة.وقالت القيادة في بيان، مقتضب، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انها رصدت “مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم”.وأفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم أمس الأحد، بأن أربعة سجناء هربوا من احد مراكز […]

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